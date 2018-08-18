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Önce yeniçeriler sonra gençler

1. Lig’de mücadele eden iki başkent ekibi bu akşam sahne alıyor. Osmanlıspor Ankara’da Giresunspor’u ağırlıyor. Gençlerbirliği ise İzmir’de Altınordu’ya konuk oluyor

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018
Önce yeniçeriler sonra gençler

Spor Toto 1. Lig'in ikinci hafta maçında Osmanlıspor, Karadeniz ekibi Giresunspor'la karşılaşacak. Saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Geçtiğimiz hafta Spor Toto 1. Lig'in ilk hafta maçında Boluspor'a 1-0 yenilerek lige kötü bir başlangıç yapan Osmanlıspor ikinci hafta maçında Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni sezonda ilk kez taraftarının karşısına çıkacak olan Yeniçeriler mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Osmanlıspor'da Numan Çürüksu, Engin Bekdemir, Hasan Kılıç, Sokol Cikalleshi ve Santiago Mele sakatlıkları nedeniyle Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya Osmanlıspor'un Abdülaziz, Caner, Zafer, N'diaye, Muhammed, Tugay, Ceyhun, Furkan Özçal, Regattin, Beykan ve Mertan on biriyle çıkması bekleniyor.

43 YIL SONRA İLK MAÇ
Spor Toto 1. Lig'de ilk haftayı galibiyetle kapatan Gençlerbirliği ikinci hafta maçında Altınordu'ya konuk oluyor. İzmir Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. 29 yıl aradan sonra çıktığı ilk 1. Lig maçında Hatayspor'u yenen Gençlerbirliği, Altınordu deplasmanından da galibiyetle dönerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Gençlerbirliği ile Altınordu 43 yıl aradan sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım son olarak 1974-1975 sezonunda karşı karşıya gelmişti. 1 Mart 1975 yılında oynanan son maçı Gençlerbirliği 2-1 kazandı. Gençlerbirliği'nin maça Hatayspor karşılaşmasında olduğu gibi Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Mert Çetin, Luccas, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz, Jailton, Sessegnon, Ahmet İlhan ve Mert Nobre on biriyle çıkması bekleniyor.

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