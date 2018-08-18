Transfer çalışmaları sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

karşılaşmasının kendileriaçısından önemli olduğunu söyledi.haftasındagünüdeplasmandaile karşılaşacaklarını hatırlatarak,karşılaşmasıbizim için önemli. İnşallah güzel birfutbolla üç puanı alırız" ifadelerinikullandı., transferçalışmalarına devam ettiklerini vekadroyu güçlendirmek istediklerinibelirtti. Eksikleri tamamlamak istediklerinivurgulayan, "Yenitransferleri takıma kazandırabilirsekbana göre eksik nokta kalmaz. Liguzun bir maraton. Kadromuzu güçlendirmekistiyoruz. Sezon içinde cezalarve sakatlıklar olabilir.transfer dahayapıp kadroyu güçlendireceğiz" diyereksözlerini tamamladı.