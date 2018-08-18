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Transfer çalışmaları sürüyor

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Transfer çalışmaları sürüyor
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının kendileri açısından önemli olduğunu söyledi. Yiğiner Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Aytemiz Alanyaspor karşılaşması bizim için önemli. İnşallah güzel bir futbolla üç puanı alırız" ifadelerini kullandı. Mehmet Yiğiner, transfer çalışmalarına devam ettiklerini ve kadroyu güçlendirmek istediklerini belirtti. Eksikleri tamamlamak istediklerini vurgulayan Yiğiner, "Yeni transferleri takıma kazandırabilirsek bana göre eksik nokta kalmaz. Lig uzun bir maraton. Kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Sezon içinde cezalar ve sakatlıklar olabilir. 3-4 transfer daha yapıp kadroyu güçlendireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.
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Transfer çalışmaları sürüyor
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