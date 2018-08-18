Transfer çalışmaları sürüyor

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner
, Aytemiz Alanyaspor
karşılaşmasının kendileri
açısından önemli olduğunu söyledi. Yiğiner Spor Toto Süper Lig'in 2.
haftasında 19 Ağustos Pazar
günü
deplasmanda Aytemiz Alanyaspor
ile karşılaşacaklarını hatırlatarak,
"Aytemiz Alanyaspor
karşılaşması
bizim için önemli. İnşallah güzel bir
futbolla üç puanı alırız" ifadelerini
kullandı. Mehmet Yiğiner
, transfer
çalışmalarına devam ettiklerini ve
kadroyu güçlendirmek istediklerini
belirtti. Eksikleri tamamlamak istediklerini
vurgulayan Yiğiner
, "Yeni
transferleri takıma kazandırabilirsek
bana göre eksik nokta kalmaz. Lig
uzun bir maraton. Kadromuzu güçlendirmek
istiyoruz. Sezon içinde cezalar
ve sakatlıklar olabilir. 3-4
transfer daha
yapıp kadroyu güçlendireceğiz" diyerek
sözlerini tamamladı.