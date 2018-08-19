Geç kalan sıkıntı çeker

Kurban Bayramı öncesi hareketlilik hayvan pazarlarında sürmeye devam ediyor. Başkent Ankara'da besiciler, yaklaşan kurban bayramı öncesi, kurbanlıkları görücüye çıkarıyor. Kurbanlıklarda bu yıl küçükbaş hayvanların fiyatları 900 liradan, büyükbaşların ise 4 bin liradan başlıyor. Uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime yetiştiren besiciler, hayvanlarını sabahın ilk saatlerinden itibaren hayvan pazarına getiriyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kıyasıya pazarlıklar yapılıyor.

FİYATLAR AYNI

Yetiştiricilerden Faruk Ayhan ekonomideki dalgalanmaları değerlendirerek, "İnşallah yine biz galip çıkacağız, bundan endişe duymuyorum. Tabi ki bazı sıkıntılar olacaktır. Dış güçlere karşı bizim de tedbirler almamız gerekiyor. O tedbirleri harfiyen yerine getirmemiz gerekiyor. Geçen yıla göre satışlar bu yıl da yine hemen hemen aynı" dedi. Hayvanlarını Muş'tan getiren Ali Yıldız de masraflar olmasa durumların gayet iyi olduğunu belirtti. Satışların da normal olduğunu kaydeden Yıldız 21 hayvanı olduğunu ifade etti. Yıldız, Ankara'ya gelmek için bile 21 bin TL masraf yaptığını ekledi. Yıldız, maliyetler konusunda destek olunması gerektiğini aktardı.

PAZARLARDA DOLAR TEPKISI

Ankaralı Yıldırım Arıkan ise besicilerin şu anda iyi mal sattığını ve değerinin üzerinde gittiğini dile getirerek, "Vatandaş bir an evvelden malını alsın, geç kalırsa sıkıntı çekerler. Geçen yıla göre biraz daha iyi satışlar" dedi. Çadırına "Önce vatan, dolara hayır" yazan Arıkan "Vatanıma canımı malımı kendimi feda ederim" ifadelerini kaydetti. Arıkan, "Dolara hayır diyorum, Türk parasının değer almasını isterim. Herkes Türk parasına talip olsun. Birlik beraberlik olduğu sürece dış güçler ve içimizdeki hainler bizi yıldıramazlar" mesajını verdi. Arıkan şimdiden tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.