Kritik noktada bakan denetimi

GECE geç saatlerde Ankara'dan helikopter ile Kırıkkale Başpınar Stadı'na inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Kontrol Noktası'na geçti. Burada, emniyet teşkilatı tarafından karşılanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk'ten çalışmalar ile ilgili olarak bilgi aldı. Bakan Süleyman Soylu, "Bayram nedeniyle karayollarımızdaki kalabalığı görmek ve denetlemek için buradayım. Kırıkkale'nin 43 ilin kapısı olması ile birlikte yoğun bir trafik akışı bulunuyor. Kazaları asgariye indirmek için herkese büyük görevler düşüyor. Başta küçük çocuklarımız olmak üzere, bunun içinde seyir halinde bulunan araçların sürücülerine karşı çocuklarımız düdükleri ile sürücü olan baba ve annelerini uyarmalarını arzu ediyoruz" dedi.

SÜRÜCÜLERLE GÖRÜŞTÜ

"Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl trafik kazalarının daha asgariye düşürülmesi için hep beraber sürücülerin trafik kurallarına uymaları önemli bir faktördür" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüleri ile görüştükten sonra yolcu olarak bulunan çocuklara şapka, tişört ve kırmızı düdük hediye ederek, hata karşısında sürücüleri uyarmalarını istedi. Bakan Soylu'nun denetimine Emniyet Genel Müdür yardımcısı Celal Uzunkaya, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen katıldı.