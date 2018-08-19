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Yıldızlar yetişiyor

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Yıldızlar yetişiyor
MAMAK Belediyesi Spor Okulları ve voleybol branşlarında sporun yeni yıldızlarını yetiştiriyor. Mamak Belediyesi'nin ilçedeki gençlerin spordan kopmaması ve alt yapıdan sporcu yetiştirmek amacıyla açtığı spor okullarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 6 yaş üzeri Mamaklı çocukların hem basketbol hem de voleybol branşlarında eğitim aldığı spor okulları ile geleceğin milli sporcuları yetişecek. Genç yetenekler için keşfe çıkan spor okullarına ilginin her geçen gün arttığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "İlçemizde yaşayan minik yetenekleri keşfederek çocuklarımızı spora kazandırmak hedefimiz. Altyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz" dedi. Mamak Belediyesi Spor Okulları'nı yaz kış her sezon açık tutuyor. Kayıt süresi gibi bir zorunluluk da bulunmadığı spor okullarına çocuklar dilediği zaman başvurup kayıt yaptırabiliyor.
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Yıldızlar yetişiyor
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