Yıldızlar yetişiyor

MAMAK Belediyesi Spor Okulları basketbol
ve voleybol branşlarında
sporun yeni yıldızlarını yetiştiriyor. Mamak Belediyesi'nin
ilçedeki
gençlerin spordan kopmaması ve alt
yapıdan sporcu yetiştirmek amacıyla
açtığı spor okullarında çalışmalar
tüm hızıyla devam ediyor. 6
yaş üzeri Mamaklı
çocukların hem basketbol
hem de voleybol branşlarında eğitim
aldığı spor okulları ile geleceğin milli
sporcuları yetişecek. Genç yetenekler
için keşfe çıkan spor okullarına
ilginin her geçen gün arttığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
, "İlçemizde yaşayan
minik yetenekleri keşfederek çocuklarımızı
spora kazandırmak hedefimiz.
Altyapı çalışmalarına büyük
önem veriyoruz" dedi. Mamak Belediyesi Spor Okulları'nı
yaz
kış her sezon açık tutuyor. Kayıt
süresi gibi bir zorunluluk da
bulunmadığı spor okullarına
çocuklar dilediği zaman başvurup
kayıt yaptırabiliyor.