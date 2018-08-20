Altınköy’e turist akını

ANKARA'NIN önemli turizm destinasyonlarından biri haline gelen Altınköy Açık Hava Müzesi, sadece 4 aylık süreçte ziyaretçi akınına uğradı. Altınköy'ü, 2018 yılının Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan zaman zarfında 130 bini aşkın kişi ziyaret etti. Doğal köy yaşamı konseptiyle misafirlerini büyüleyen Altınköy, sadece Ankara'dan değil Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçi ağırlamanın haklı gururunu yaşıyor. 100 yıl öncesinin doğal köy hayatını şehre taşıyan Altınköy Açık Hava Müzesi, en çok ziyaret edilen müzeler sıralamasında zirveye oynuyor.

TATİLE BEKLİYORUZ

2018 yılının Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan süreçte Altınköy, 130 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edildi. Bu süreç göz önünde bulundurulduğunda Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret eden kişi sayısının her yıl arttığı görülüyor. 2017 yılında yine sadece bu 4 ayı kapsayan zaman zarfında rakam 96 bin iken, 2016'da ise müzeyi ziyaret eden kişi sayısı 78 bindi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bayramın üçüncü gününden itibaren müzenin açık olacağını belirterek "Bayram tatilinde herkesi Altınköy'e bekliyoruz" dedi.