Ankaralıyız ‘06’

Geçtiğimiz hafta 29 yıl aradan sonra çıktığı ilk 1. Lig maçında Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği yoluna kayıpsız devam ediyor. Başkent ekibi ikinci hafta mücadelesinde Altınordu'yu 2-1 yenerek Süper Lig'e yükselme yolunda bir engeli daha geçti. Gençlerbirliği'nin gollerini 29. dakikada Bekir Yılmaz ve 79. dakikada Nadir Çiftçi kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 53. dakikada Kemal Rüzgar'dan geldi. Bu sonuçla başkent temsilcisi 6 puana ulaştı.

ETKİLİ OYUN

Maça etkili başlayan taraf konuk ekip Gençlerbirliği oldu. 16. dakikada Sessegnon'un kullandığı korner atışında Ahmet İlhan'ın kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı. 29. dakikada orta sahada kazanılan serbest vuruşta Sessegnon topu ceza sahasına ortaladı. Bekir Yılmaz topa kafayla dokundu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Gençlerbirliği bu golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. 45. dakikada Altınordu atağında Murat sağdan kesti, Sefa'nın indirdiği topa Kemal penaltı noktası üzerinde vurdu. Savunmada Claro'nun çizgiden çıkardığı topa kaleci Emrullah uzanarak sahip oldu. 53. dakikada Gençlerbirliği ceza sahasında oluşan karambolde Muhammed yerden vurdu, kaleci Emrullah'ın çeldiği topu önünde bulan Kemal meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru eşitledi. 62. dakikada Sessegnon'un kullandığı frikikte kaleci Erce topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 79. dakikada sağdan Ahmet'in ortasında kale önündeki Nadir boş pozisyonda topu kafayla ağlara yolladı ve takımını yeniden öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gençlerbirliği müsabakayı 2-1 kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği teknik direktörü Erkan Sözeri, lig sonunda hedeflerinin ilk 2'de yer almak olduğunu söyledi.