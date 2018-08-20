Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Bayram hediyesi yeni bulvar

Bayram hediyesi yeni bulvar

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Bayram hediyesi yeni bulvar
ANKARA Büyükşehir Belediyesi, Çakırlar ve Göksu'yu birbirine bağlayan bulvarı hizmete açarak, bayram öncesi başkentlilere adeta Kurban Bayramı hediyesi verdi. Göksu 1. ile Batıkent 1940 Cadde'yi birbirine bağlayan toplam 4 kilometrelik bulvar, 3 gidiş-3 geliş ve emniyet şeritleriyle birlikte toplam 35 metre genişliğinde yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yapımı tamamlanan Batıkent Çakırlar-Eryaman Göksu Kavşağı arasındaki bulvar sayesinde, her iki bölgenin trafiği büyük ölçüde rahatlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın da incelemelerde bulunduğu ve bayram öncesi araç trafiğine açılan bulvar, alt ve üst yapısıyla başkent ulaşımına yeni ve modern bir görünüm kazandırdı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram hediyesi yeni bulvar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN