Bayram hediyesi yeni bulvar

ANKARA
Büyükşehir Belediyesi, Çakırlar ve Göksu'yu birbirine bağlayan bulvarı hizmete açarak, bayram öncesi başkentlilere adeta Kurban Bayramı hediyesi verdi. Göksu 1. TBMM
ile Batıkent 1940 Cadde'yi birbirine bağlayan toplam 4 kilometrelik bulvar, 3 gidiş-3 geliş ve emniyet şeritleriyle birlikte toplam 35 metre genişliğinde yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yapımı tamamlanan Batıkent Çakırlar-Eryaman Göksu Kavşağı arasındaki bulvar sayesinde, her iki bölgenin trafiği büyük ölçüde rahatlayacak. Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın da incelemelerde bulunduğu ve bayram öncesi araç trafiğine açılan bulvar, alt ve üst yapısıyla başkent ulaşımına yeni ve modern bir görünüm kazandırdı.