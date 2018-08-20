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sı hızla tamamlanıyor

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Belediye hizmet binası hızla tamamlanıyor
GIDEREK nüfusu artan Pursaklar'da vatandaşın işlerini tek bir merkezde yapabilmesi için yeni bir hizmet binası inşaatında sona gelindi. Her geçen yıl büyüyen ve hizmet alanı genişleyen Pursaklar'da yeni bir hizmet binası Emek Caddesi üzerinde yapıldı. 7 bin 500 metre kare alan üzerine 10 kat olarak inşa edilen sı hızla yükseliyor. Vatandaşın işini kolaylaştırmak ve daha iyi hizmet verebilmek için bütün birimlerin aynı binada toplanacağı, meclis, encümen ve grup toplantılarının geniş solanlarda yapılabileceği, 160 kişilik konferans salonlarının bulunduğu, 200 kişilik yemekhanenin yer aldığı, 50 araçlık kapalı ve 150 araçlık açık otoparkın bulunduğu yeni belediye hizmet binası, büyük bir ihtiyaca cevap verecek. Selçuklu ve modern mimari ile tasarlanan Belediye Hizmet Binası projesinin en az 50 yıllık ihtiyacı karşılayabileceği öngörülüyor. İller kredisi ile yapılan Belediye Hizmet Binası'nın bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.
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