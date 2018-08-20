Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Halk Ekmek’ten ABD boykotu

Halk Ekmek’ten ABD boykotu

Fabrikası satış mağazalarında, ABD markalı ürünlerin satışına son verildi. Bu ürünler mağaza raflarından kaldırıldı

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Halk Ekmek’ten ABD boykotu

ABD yönetiminin 'ye yönelik yaptırım kararları almasının ardından Cumhurbaşkanı 'ın, Amerikan mallarına boykot çağrısına, Büyükşehir Belediyesi 'ndan da destek geldi. Fabrikası satış mağazalarında, ABD markalı ürünlerin satışına son verilirken, bu ürünler raflardan da kaldırıldı. Türkiye genelinde başlayan Amerikan marka ve ürünlerine boykot seferberliğiyle eş zamanlı ortak hareket etme kararı alan Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 8 ayrı satış mağazasında, ABD menşeli ürünleri menüsünden çıkardı.

YERLİ ÜRÜNLER SATILACAK
Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına ve Türkiye'nin dik duruşuna destek olmak amacıyla bundan sonra satış mağazalarımızda ABD markalı ürünleri satmayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna ile yaptığımız istişareler sonucu ilişkilerimiz eski seyrine girene kadar, ABD markalı ürünleri raflarımızdan ve menümüzden kaldırdık. Yerli ve milli ürünlerin satışına ağırlık vereceğiz" İfadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Halk Ekmek’ten ABD boykotu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN