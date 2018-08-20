Halk Ekmek’ten ABD boykotu

ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları almasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Amerikan mallarına boykot çağrısına, Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'ndan da destek geldi. Ankara Halk Ekmek Fabrikası satış mağazalarında, ABD markalı ürünlerin satışına son verilirken, bu ürünler raflardan da kaldırıldı. Türkiye genelinde başlayan Amerikan marka ve ürünlerine boykot seferberliğiyle eş zamanlı ortak hareket etme kararı alan Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 8 ayrı satış mağazasında, ABD menşeli ürünleri menüsünden çıkardı.

YERLİ ÜRÜNLER SATILACAK

Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına ve Türkiye'nin dik duruşuna destek olmak amacıyla bundan sonra satış mağazalarımızda ABD markalı ürünleri satmayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna ile yaptığımız istişareler sonucu ilişkilerimiz eski seyrine girene kadar, ABD markalı ürünleri raflarımızdan ve menümüzden kaldırdık. Yerli ve milli ürünlerin satışına ağırlık vereceğiz" İfadelerini kullandı.