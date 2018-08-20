Kadro yenilendi start veriliyor

24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde vekaleten AK Parti Ankara İl Başkanlığı görevini yürüten Hakan Han Özcan, Seçimlerde elde edilen başarılı sonucun ardından asaleten bu göreve atandı. Hakan Han Özcan'ın asaleten İl Başkanı olarak atanmasının ardından AK Parti Ankara'da il yönetim kurulunda da tazelenme yapıldı. Mahalle başkanlarından hemşehri derneklerine, işadamlarından esnafına kadar pek çok kesimden insanın bir araya toplandığı yeni yönetimle Mart ayındaki seçimlerin startı verildi.

İŞTE YENİ YÖNETİM

24 Haziran'daki seçimlerde AK Parti Ankara SKM Başkanlığı görevini yürüten Gültekin Gündüz Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olurken Ömer Faruk İslam Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı, Ahmet Gül Seçim İşleri Başkanı, Cemalettin Kömürcü Tanıtım ve Medya Başkanı, Mehmet Yılmazer Dış İlişkiler Başkanı, Ahmet Özbek Sosyal Politikalar Başkanı, Hatice Çakmak Yerel Yönetimler Başkanı, Edip Balcı Ekonomi İşleri Başkanı, Cemal Güngör Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Cem Şahin İnsan Hakları Başkanı, İbrahim Güzelgöz Mali ve İdari İşler Başkanı, Çağlar Kaya Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı, Aysel Koçak Akgül AR-GE Başkanı ve Mücahit Yılmaz İl Sekreteri görevine getirildi.

HER KESİMİ KUCAKLADI

Yeni görevlendirmelerle birlikte AK Parti Ankara'yı Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlere taşıyacak kadroda netleşmiş oldu. SABAH Ankara'ya konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "AK Parti Ankara'nın yeni kadrosu toplumun her kesimini kucakladı. Hatta çok güzel ve olumlu tepkiler aldık. Ülkemizin 7 bölgesinden vatandaşlara yönetimde yer verdik. ATO'dan, ASO'dan yönetime aldığımız çok kıymetli iş adamlarımızla başkentin sanayisi ve ekonomisi için çalışacağız. Aynı zamanda yönetimde mahalle başkanlarına da yer verdik. Buda mahalle teşkilatlarımıza yeni bir soluk getirdi. Gençleşen kadromuzla önümüzdeki yerel seçimlere daha dinamik ve ilk günkü aşkla hazırlanacağız. Adaylarımız belirlenene kadar seçim çalışmalarının ilk etabını yürüteceğiz. Adayların belirlenmesi ile ikinci startı vereceğiz. Ben ve benim gibi bir çok arkadaşım AK Parti Gençlik Kolları'ndan geliyor. AK Parti gençliğine güvenen ve görev veren Genel Başkanımız, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.