Savunmaya 2 takviye

TRANSFER
çalışmalarını sürdüren Ankaragücü Udinese
'den
stoper Thomas Heurtaux
ve Watford'dan sağ
bek Brice Dja Djedje
ile
anlaşma sağladı.
Ankaragücü Alessio
Cerci ve Thibault
Moulin transfer
lerinden
sonra Thomas Hearteux
ve Brice Dja Djedje
transferlerinde de mutlu
sona ulaştı. Başkent
ekibi Fransız stoper
Thomas Hearteux ve
Fildişi Sahilli sağ bek
Brice Dja Djedje'ye imza
attırdı. Udinese'den
transfer edilen 30
yaşındaki Fransız stoper
Thomas Hearteux
kariyerinin büyük
bir kısmını Fransa
ve İtalya
'da geçirdi. Caen
ve Udinese formalarını
giyen tecrübeli stoper
son olarak İtalyan
temsilcisi Hellas
Verona'da kiralık olarak
oynamıştı. Kariyerinde
toplam 237 maça çıkan
Hearteux bu maçlarda
10 gol atıp, 3 asist yaptı.
Ankaragücü Hearteux
transferi ile stoper
bölgesine bu sezon
üçüncü transferini
gerçekleştirdi.
Ankaragücü'nün
kadrosuna kattığı bir
diğer önemli isim ise
sağ bek Brice Dja Djedje.
Watford'dan transfer
edilen 27 yaşındaki
Fildişi Sahilli sağ bek Paris Saint Germain
altyapısından yetişti.
Kariyerinin büyük
bir kısmını Fransa'da
geçiren oyuncu
geçtiğimiz sezon
kiralık olarak Lens'te
forma giymişti. Hücum
özelliğiyle ön plana
çıkan başarılı sağ bek
kariyerinde çıktığı 191
maçta 7 gol attı.