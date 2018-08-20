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Savunmaya 2 takviye

çalışmalarını sürdüren ’den stoper Thomas Heurtaux ve Watford’dan sağ bek ile anlaşma sağladı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018
Savunmaya 2 takviye
TRANSFER çalışmalarını sürdüren 'den stoper Thomas Heurtaux ve Watford'dan sağ bek ile anlaşma sağladı. Ankaragücü Alessio Cerci ve Thibault Moulin lerinden sonra Thomas Hearteux ve Brice Dja Djedje transferlerinde de mutlu sona ulaştı. Başkent ekibi Fransız stoper Thomas Hearteux ve Fildişi Sahilli sağ bek Brice Dja Djedje'ye imza attırdı. Udinese'den transfer edilen 30 yaşındaki Fransız stoper Thomas Hearteux kariyerinin büyük bir kısmını ve 'da geçirdi. Caen ve Udinese formalarını giyen tecrübeli stoper son olarak İtalyan temsilcisi Hellas Verona'da kiralık olarak oynamıştı. Kariyerinde toplam 237 maça çıkan Hearteux bu maçlarda 10 gol atıp, 3 asist yaptı. Ankaragücü Hearteux transferi ile stoper bölgesine bu sezon üçüncü transferini gerçekleştirdi. Ankaragücü'nün kadrosuna kattığı bir diğer önemli isim ise sağ bek Brice Dja Djedje. Watford'dan transfer edilen 27 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek altyapısından yetişti. Kariyerinin büyük bir kısmını Fransa'da geçiren oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak Lens'te forma giymişti. Hücum özelliğiyle ön plana çıkan başarılı sağ bek kariyerinde çıktığı 191 maçta 7 gol attı.
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Savunmaya 2 takviye
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