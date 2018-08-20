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Yeniçeriler ağır yaralı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018
Yeniçeriler ağır yaralı
SPOR Toto 1. Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup olan ikinci haftayı da puansız kapattı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda 'a 1-0 yenilerek 1. Lig'e kötü bir başlangıç yapan Osmanlıspor ikinci hafta mücadelesinde de galibiyetle tanışamadı. Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmayı temsilcisi Giresunspor 1-0 kazandı. Karadeniz ekibine galibiyetine getiren golü 33. dakikada Kürşad Sürmeli attı. Bu sonuçla Giresunspor iki haftanın ardından ligde 6 puana ulaşırken Osmanlıspor ise henüz puan alamadı. Osmanlıspor teknik direktörü , 1-0 kaybettikleri Giresunspor maçına ilişkin olarak, "Bu akşam sonuç dışında her şey iyi diyebiliriz. Sadece skor konusunda istediklerimizi yapamadık. Oyuncularımı mücadeleleri için tebrik ediyorum" dedi. Akçay, "Sonuca ulaşmak için son dokunuşlar bizim için sorun oldu" ifadelerini kullandı.
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Yeniçeriler ağır yaralı
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