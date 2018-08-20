Yeniçeriler ağır yaralı

SPOR
Toto 1. Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Osmanlıspor
ikinci haftayı da puansız kapattı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Boluspor
'a 1-0 yenilerek Spor Toto
1. Lig'e kötü bir başlangıç yapan Osmanlıspor ikinci hafta mücadelesinde de galibiyetle tanışamadı. Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Karadeniz
temsilcisi Giresunspor 1-0 kazandı. Karadeniz ekibine galibiyetine getiren golü 33. dakikada Kürşad Sürmeli attı. Bu sonuçla Giresunspor iki haftanın ardından ligde 6 puana ulaşırken Osmanlıspor ise henüz puan alamadı. Osmanlıspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay
, 1-0 kaybettikleri Giresunspor maçına ilişkin olarak, "Bu akşam sonuç dışında her şey iyi diyebiliriz. Sadece skor konusunda istediklerimizi yapamadık. Oyuncularımı mücadeleleri için tebrik ediyorum" dedi. Akçay, "Sonuca ulaşmak için son dokunuşlar bizim için sorun oldu" ifadelerini kullandı.