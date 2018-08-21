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Başkan Tuna şehit annesiyle bayramlaştı

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Başkan Tuna şehit annesiyle bayramlaştı
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kızılcahamam'dan yola çıkarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gelen ve F 16'dan atılan bombayla şehit olan iki kardeş Mehmet ve Hakan Gülşen ile enişteleri Lütfi Gülşen'in ailesine bayram öncesi ziyarette bulundu. İki oğlunu ve damadını şehit veren 92 yaşındaki anne Muzaffer Gülşen, karşısında Başkan Tuna'yı görünce duygu dolu dakikalar yaşadı. Kızılcıhamam'da yaşayan şehit ailesini ziyaretinde Başkan Tuna'ya, Ak Parti Kızılcıhamam İlçe Başkanı Süleyman Acar eşlik etti. Şehit ailesinin akraba ve yakınlarıyla sohbet eden Başkan Tuna, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak en önemli vazifemizdir" diye konuştu. Şehit annesi Muzaffer Gülşen ile yakından ilgilenen Başkan Tuna, şehit ailesinin Kurban Bayramını da kutladı.
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Başkan Tuna şehit annesiyle bayramlaştı
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