Futbolun mezunları

Yenımahalle Belediyesi'nin
, Yenimahalle'de
büyüyen çocukların zihinsel ve
fiziksel gelişimi üzerine planlayıp,
uygulamaya koyduğu yaz futbol
okulu 2018
mezunlarını verdi.
Temel futbol eğitimini tamamlayan 480
futbolcu adayı, mezuniyet
sertifikalarını Hasan Doğan Spor Tesisi'nde
düzenlenen
törenle aldı. Törene, Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan
, antrenörler,
çocuklar ve aileleri katıldı. 18 Haziran'da
başlayan eğitimlere
dahil olarak yaz tatillerini
sağlıklı ve eğlenceli geçiren minik
sporculara, katılımlarından dolayı
tek tek başarı sertifikaları verildi. 2004
ve 2011
yılları arasında
doğan minikleri, yaşlarına göre 7
kategoriye ayıran Yenimahalle Belediyesi
, kulüp bünyesine katmayı
amaçladığı minik yeteneklerde
belirlediği yüzde 10
hedefini
tutturdu. Kulüp, yetenek
ve sporcu karakteri olarak arkadaşlarından
bir adım öne çıkan, 50'ye
yakın futbolcu adayına filiz
lisans çıkartarak, Yenimahalle Belediyespor
bünyesine kattı