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un mezunları

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Futbolun mezunları
Yenımahalle Belediyesi'nin, Yenimahalle'de büyüyen çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi üzerine planlayıp, uygulamaya koyduğu yaz okulu 2018 mezunlarını verdi. Temel futbol eğitimini tamamlayan 480 futbolcu adayı, mezuniyet sertifikalarını Hasan Doğan Spor Tesisi'nde düzenlenen törenle aldı. Törene, Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan, antrenörler, çocuklar ve aileleri katıldı. 18 Haziran'da başlayan eğitimlere dahil olarak yaz tatillerini sağlıklı ve eğlenceli geçiren minik sporculara, katılımlarından dolayı tek tek başarı sertifikaları verildi. 2004 ve 2011 yılları arasında doğan minikleri, yaşlarına göre 7 kategoriye ayıran Yenimahalle Belediyesi, kulüp bünyesine katmayı amaçladığı minik yeteneklerde belirlediği yüzde 10 hedefini tutturdu. Kulüp, yetenek ve sporcu karakteri olarak arkadaşlarından bir adım öne çıkan, 50'ye yakın futbolcu adayına filiz lisans çıkartarak, Yenimahalle Belediyespor bünyesine kattı
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Futbolun mezunları
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