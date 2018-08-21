İmece usulü vişne suyu

ANKARA'NIN Çubuk ilçesindeki bir mahallede vatandaşlar, bundan sonra düğün, bayram ve toplantılarda imece usulü yaptıkları vişne suyunu tüketme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli üretim ve tüketim çağrısının ardından mahalleli, yaptığı vişne suyunu düğün, toplantı ve bayramlarda gelen misafirlere ikram edecek. Yukarı Çavundur Mahallesi Yardımlaşma, Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Osman Şahbudak, bundan sonra mahallede içecek olarak, sadece vişne suyu tüketileceğini söyledi. Mahallelinin meyvecilik ve hayvancılıkla geçimini sürdürdüğünü, yörede özellikle vişne üretiminin yaygın olduğunu vurgulayan Şahbudak, "Yabancı sermaye ile üretilen gazlı ve doğal olmayan içecekler yerine kendi ürettiğimiz meyvelerden geleneksel yöntemlerle yapılan sağlıklı içecekleri tüketme kararı aldık." diye konuştu.

EKONOMİYE KAKTI

Şahbudak, doğal meyvelerle ve doğal yöntemlerle üretim yaptıklarını dile getirerek, "ABD'nin Türkiye'ye uygulamak istediği ekonomik baskılara boyun eğmemek için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın milli kalkınma çağrısına biz de destek vermek istedik. Dernek olarak üreticimizden vişnemizi aldık ve kendi imkanlarımızla bunu vişne suyu haline getiriyoruz. Hem örnek bir çalışma yapmak hem de karınca kararınca ekonomimize bir katkı vermek istedik. Paramızın yabancı sermayeye gitmemesi için böyle bir karar aldık. Bu şekilde ekonomimiz de üreticimiz de kazanacak. Bundan sonra mahallemize yabancı sermaye ile üretilen gazlı içecekler girmeyecek. Mahallemizdeki tüm düğün, bayram ve toplantılarda vişne suyu içeceğiz." dedi.