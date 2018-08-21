Klima satışlarında yüzde 100 artış

ANKARA
Klimacılar, Buzdolapçılar ve Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Yıldız
, havaların ısınmasıyla klimaya olan ihtiyacın arttığını belirterek, klima kullanımı konusunda dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili önerilerini açıkladı. Oda Başkanı Yıldız, "Malum, sıcakla baş etmek için en modern yöntem olan klimaya da talep arttı. Yaz sıcaklarının etkisini iyice gösterdiği, gündüz ve hatta gece bile sıcakların çekilmez bir hal aldığı bu günlerde, klima satışları yüzde 100 artış gösterdi." dedi.