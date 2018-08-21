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Kontrolden çıktı, takla attı 3 kişi yaralı

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Kontrolden çıktı, takla attı 3 kişi yaralı
ANKARA'NIN Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik sında 3 kişi yaralandı. Kaza, Beypazarı Azmak Mevkii'nde meydana geldi. yönünden Beypazarı istikametine seyir halinde olan Sadettin Ö. yönetimindeki 06 BE 2054 plakalı otomobil, Beypazarı'na 3 kilometre kala Azmak mevkiinde, ön lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıktı. Takla atan araçta bulunan Havva Ö. ve 2 çocuk yaralandı. Sürücü Sadettin Ö. ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kontrolden çıktı, takla attı 3 kişi yaralı
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