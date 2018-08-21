Kontrolden çıktı, takla attı 3 kişi yaralı

ANKARA'NIN
Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kaza
sında 3 kişi yaralandı. Kaza, Beypazarı Azmak Mevkii'nde meydana geldi. Ankara
yönünden Beypazarı istikametine seyir halinde olan Sadettin Ö. yönetimindeki 06 BE 2054 plakalı otomobil, Beypazarı'na 3 kilometre kala Azmak mevkiinde, ön lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıktı. Takla atan araçta bulunan Havva Ö. ve 2 çocuk yaralandı. Sürücü Sadettin Ö. ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.