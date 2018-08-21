Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, geçtiğimiz günlerde başkentte startı verilen altyapı çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor. Yakın zaman içerisinde sel felaketinin yaşandığı Mamak'ın Boğaziçi Mahallesi'ndeki Neşet Ertaş Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Mustafa Tuna, "Bu bayram sürecisince çalışmalara hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ankara trafiğinde tatile giden vatandaşlarımızdan dolayı bir rahatlama oldu. Bundan da istifade ederek altyapı çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. 15 noktada çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bundan sonra yağışlardan dolayı oluşan sel felaketlerinin önüne geçmiş olacağız" dedi.

VATANDAŞ OLAYIN FARKINDA

Okullara kadar ciddi mesafe almak istediklerini belirten Başkan Tuna, "Bu çalışmalarda altyapıda farklı şeyler çıkabiliyor. Elektrik hatları, doğalgaz hatları gibi... Bunlar tabi süreci etkiliyor. İnşallah kazasız, belasız ne kadar az sıkıntı çıkarsa o kadar hızlı tamamlarız. Planlanandan önce tamamlanması için çalışıyoruz. Olabileceği kadar hızlı bitirmek istiyoruz. Bizim buradaki bütün çabamız vatandaşımıza ne kadar az rahatsızlık verirsek o kadar önemli. Okullar açılmadan ciddi bir mesafe almamız gerekiyor. Ben bütün vatandaşlarımızdan özür diyorum. Ama bu zorunlu bir ameliyat... Yağışlarda bu tür sorunları yaşamamak için... Vatandaşımız da sağ olsun olayın farkında bize destek veriyor" diye konuştu.

BEDELİNİ TARİF EDEMEYİZ

Gazetecilerin proje maliyeti ile ilgili sorduğu soruya ise Tuna, "Vatandaşın rahatının maliyetini ölçemeyiz. Vatandaş ne kadar memnun olursa onun bedelini tarif edemeyiz. Yeter ki su baskınlarının önüne geçmiş olalım. Burada para söz konusu değil. Ama epeyce var" yanıtı verdi.