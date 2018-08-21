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kararı bozdu

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Yargıtay kararı bozdu
1. , borcunu ödemeyen kiracısını öldüren sanığa "haksız tahrik indirimi" uygulayan yerel mahkemenin kararını bozdu. 'da sahibi olduğu mülkü iş yeri olarak kiraya veren kişi, borcunu aksatması nedeniyle kiracısıyla birkaç kez tartışma yaşadı. Çıkan kavgada mülk sahibi tarafından bıçaklanan kiracı hayatını kaybetti. Ankara 9. sanığa kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın suçu, kiracının borcunu ödememesi nedeniyle haksız tahrik altında işlediğine karar veren yerel mahkeme, sanığın cezasını 15 yıl olarak belirledi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne geldi. Bozma kararında, sanık ile maktul arasındaki kira ilişkisinin hukuki ihtilaf niteliğinde olduğu ve bu nedenle kira borcunun ödenmemesi durumunun başlı başına haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına konu olamayacağı vurgulandı.
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Yargıtay kararı bozdu
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