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Yeniçeriler yenilendi

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Yeniçeriler yenilendi
SPOR Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Giresunspor'a sahasında 1-0 kaybeden Osmanlıspor, maçın ardından rejenerasyon antrenmanı yaptı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde antrenmana çıkan Osmanlıspor'lu oyuncular 1 saat 20 dakika çalıştı. Giresunspor maçında uzun süreli forma giyen oyuncular düz koşunun ardından fitness salonunda yenileme antrenmanı yaptı. Maçta forma şansı bulamayan ve kısa süreli forma giyen oyuncular ise ısınma koşusunun ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulundu. Daha sonra dar alanda çift kale maç yapan morsarılı ekip antrenmanı sonlandırdı. Osmanlıpor ligin 3. haftasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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Yeniçeriler yenilendi
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