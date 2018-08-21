Yeniçeriler yenilendi

SPOR Toto 1. Lig'in
ikinci haftasında Giresunspor'a
sahasında 1-0
kaybeden Osmanlıspor
, maçın ardından rejenerasyon antrenmanı yaptı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay
yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde
antrenmana çıkan Osmanlıspor'lu
oyuncular 1
saat 20
dakika çalıştı. Giresunspor
maçında uzun süreli forma giyen oyuncular düz koşunun ardından fitness salonunda yenileme antrenmanı yaptı. Maçta forma şansı bulamayan ve kısa süreli forma giyen oyuncular ise ısınma koşusunun ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulundu. Daha sonra dar alanda çift kale maç yapan morsarılı ekip antrenmanı sonlandırdı. Osmanlıpor
ligin 3.
haftasında karşılaşacağı Balıkesirspor
maçının hazırlıklarını sürdürecek.