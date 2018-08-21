Yerli üretime dikkat çekildi

ATO milli ve yerli üretimin önemine dikkat çekmek için, iki ayrı film hazırladı. Kamu spotu olarak hazırlanan filmlerin ilkinde, Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulan ilk üretim tesislerinden görüntüler yer alırken, "95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği İstiklal mücadelesini Cumhuriyet'le taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı; hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak" ifadesine yer verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesiyle "Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir" sözlerinin yer aldığı filmde, "Aşkla bağlandık hedeflerimize alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi, özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık" denildi.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden "Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirme durumunda ve sorumluluğundayız" ifadesine yer verilen filmde yerli ve milli üretimin önemine dikkat çekildi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye son 10 yılda her alanda olduğu gibi milli ve yerli üretimde de atak yaptı. Bugün Türkiye İHA'lardan Metro'ya kadar en yüksek teknolojiyi üretip ihraç eden bir ülke. Milli ve yerli üretim yapan firmalarımızla gurur duyuyoruz. "Made in Turkey" yazan ürünlerimiz tüm dünyada aranır hale gelinceye kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.