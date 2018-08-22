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En önemli üssü olduk

Giriş Tarihi: 22.8.2018
En önemli futbol üssü olduk
TÜRKIYE Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı , engelli futbolunda yeni bir dönem başlattıklarını belirterek, "Güncelleme yapmazsak tekrara düşeriz" dedi. Engelli futbolunda tüm ligleri oluşturduklarını, altyapıları tamamladıklarını ve uluslararası alanda dereceler almaya başladıklarını vurgulayan Gürsoy, "Tüm bunları yaparken, sporcu sayımızı da ciddi oranda artırdık. Dünyanın en önemli futbol üssü olduk. Bununla yetinmeyeceğiz, yeni açılımlar yapacağız. Özellikle ampute futbolunun Paralimpik Oyunları'nda yer alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Ömer Gürsoy, TFF Başkanı ve TFF İcra Kurulu ve Engelliler Koordinasyon Kurulundan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'ndan çok önemli destek aldıklarını dile getirerek, "2023 İşitme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası'nı Türkiye'ye almak istiyoruz" dedi. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonaya ev sahipliği yapmanın kendilerini mutlu edeceğine değinen Gürsoy, "Biz, işitme engelliler futboluna da önemli bir destek sağlayacağız. Şampiyona adaylığıyla ilgili dosyayı, eylül ayında teslim edeceğiz. Büyümeyi, kollektif olarak yapmak zorundayız. Ancak uluslararası temsil noktasındaki eksiğimizi, bir an önce gidermeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.
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