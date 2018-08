Hedefim olımpıyatlar

Genç milli takım kadrosunda yer alan 86 kilo sporcusu Arif, hedeflerini, güreşin geleceğini, olimpiyatları ve dünya şampiyonasıyla ilgili görüşlerini anlattı. Arif Özen, kariyerindeki en büyük hedefinin olimpiyatlar olduğunu ifade ederek, "Önümüzde 2020 Tokyo Olimpiyatları var, gidebilir miyim bilmiyorum. 2024 Olimpiyatları'na en iyi şekilde hazırlanıp, artık ülkemi olimpiyatlarda temsil etmeyi düşünüyorum. Olimpiyat şampiyonu olunca hayatta hiçbir şey bitmiyor. Önemli olan olimpiyat şampiyonluğu ama bunu devam ettirmek daha önemli. Herkes zirveye çıkabilir ama önemli olan zirvede tutunmak. Oradaki başarıyı daim kılmaktır. Benim hayattaki felsefem budur. Şampiyon oldum diyerek gevşemek olmaz. Sürekli şampiyon olmak lazım, sürekli ülkemize bu gururu yaşatmak lazım." dedi.

ŞAMPİYON OLARAK GİDİYORUM

"Dünya Şampiyonası'na, Avrupa Şampiyonu olarak gidiyorum" diyen milli sporcu, "Her sporcu gibi ben de şampiyonluk için mücadele edeceğim. Son şampiyon olmam benim için büyük bir avantaj. Rakiplerimde de bu bir endişe yaratıyor. Mindere çıkarak dünyada da İstiklal Marşı'nı okutmaya çalışacağım." yorumunu yaptı. Arif, ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğini hatırlatarak, "Benim için iyi bir sınav olacak. Hem kendimi görmem, hem de ülke açısından iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü kafa ve fizik olarak oraya hazır gidiyorum. Elimden gelenin en iyisin yapıp, Türkün gücünü herkese göstermek istiyorum. İlk dünya şampiyonam olmasının bana dezavantaj olacağını sanmıyorum. Çünkü benim için sadece ismi değişik. Aynı rakipler gelecek. Atmosfer biraz farklı tabii ki. Rakiplerimin yüzde 80'nini tanıyorum." İfadelerini kullandı. TAHA AKGÜL SEVGISI

Avrupa Gençler şampiyonu Arif Özen, Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ün kendisi için çok önemli bir örnek teşkil ettiğini aktararak, "Herkes kendi kilosundaki sporcuları örnek alır ancak ben her zaman Taha Akgül'ü örnek aldım. Yaşantısından dolayı. Kamplarda ve antrenmanlarda kendisini izledim. Karakteristik ve çalışma disiplini olarak örnek aldığım bir insan. Beslenme, dinlenme ve her aşamasında takip ettiğim birisi. Çok takdir ettiğim bir abimiz." diye konuştu.