İki bin minik anaokuluna

ANAOKULLARIYLA okul öncesi 3-6 yaştaki çocuklara oyun ve eğitimi iç içe veren Yenimahalle Belediyesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazırlanıyor. Belediye, 80. Yıl, Batıkent, Şehit Yüzbaşı İlker, Ragıp Tüzün, Adile Naşit, Şehit Polis Tugay Can Kızılırmak, Barış Manço, Şehit Yüzbaşı İlker Aydın ve Karşıyaka olmak üzere 8 anaokuluyla yaklaşık 2 bin miniğe hizmet verecek. Yeni öğretim yılı için bin 300 çocuğun başvurduğu 7 anaokulunda kayıtlar tamamlandı, Karşıyaka anaokulunda ise kayıtlar devam ediyor. 3 Eylül'de ders başı yapacak olan öğrenciler, 87 kişilik öğretmen kadrosuyla aydınlık geleceğe hazırlanacak.

BÜNYESINE 2 KREŞ DAHA KATACAK

Yakın zamanda anaokullarına iki kardeş daha ekleyecek olan Yenimahalle Belediyesi, Ostim ve Turgut Özal mahallelerinde yapılmakta olan anaokullarını en geç 2019 eğitim öğretim yılında hizmete açmayı planlıyor. Bu sayede belediye, toplamda 10 anaokulu ile Yenimahalle'nin minik yavrularına eğitim yuvası olacak. Okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Çocuklarımızı güzel yarınlara hazırlamak için okul öncesi eğitim çok önemli. Biz de bunun için mücadelemizi sürdürüyoruz. Kendimizden eminiz en güzel anaokulları bizim bölgemizde. Ailelerimizin hiç şüphesi olmasın, anaokullarımızda çocuklarımız doğru şekilde, emin ellerde eğitim alıyor" dedi.