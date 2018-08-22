Küçük gazinin en mutlu günü

BATMAN'IN Kozluk İlçesi
'nde 1995 yılında PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında 5 yaşında gazi olan Hüseyin Yıldırım
(28), hayatını Seher Ceylan ile birleştirdi. Batman
'ın Kozluk ilçesinde 1995 yılında PKK'lı teröristlerin polis lojmanlarına gerçekleştirdiği saldırıda, o zaman 5 yaşında olan Hüseyin Yıldırım ailesi ile birlikte yaralandı. Türkiye'nin en genç gazilerinden birisi olarak tarihe geçen Hüseyin Yıldırım, önceki akşam Ankara
'nın Çubuk ilçesinde hayatını Seher Ceylan ile birleştirdi. Düğüne katılan Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, "Bu düğünün Güneydoğu gazisinin düğünü olması nedeniyle töreni düzenlemiş bulunuyoruz. Amacımız onların yalnız olmadığını hissettirmektir. Bizler bugüne kadar şehit ailelerimizin ve gazilerimizin mutlu ve kederli günlerinde hep yanlarında olduk. Bundan sonra da gücümüz nispetinde, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yeni evlenen çiftimize de ömür boyu mutluluklar diliyoruz" dedi. Düğünün anısına Zeki Avan tarafından, Gazi Hüseyin Yıldırım'ın resminin bulunduğu gazi panosu, Türk Bayrağı, Kuran-ı Kerim ve küçük altın hediye edildi.