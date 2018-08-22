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Kurban alanlarında yoğunluk yaşandı

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Kurban alanlarında yoğunluk yaşandı
BAŞKENT 'da Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından binlerce vatandaş belediyelerin belirlediği kurban kesim alanlarına akın etti. Belediyeler tarafından tüm detayların düşünüldüğü alanlarda vatandaşlar ibadetlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Yenimahalle, Sincan, Altındağ, Mamak, Keçiören, Pursaklar, Çankaya ve Etimesgut'taki semtlerde yer alan pazar yerlerinde de yoğunluk yaşandı. Öte yandan Ankara'da kurbanlıklarını kendi imkanlarıyla kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar hastanelik oldu. Yaralı vatandaşların tedavisi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapıldı.
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Kurban alanlarında yoğunluk yaşandı
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