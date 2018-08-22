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atıklarını kanala atmayın

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Kurban atıklarını kanala atmayın
ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. , vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. atıkları konusunda vatandaşları duyarlı olmaya çağıran Kınacı, bu atıkların kanalları ve kanallarını tıkadığına dikkat çekti. Kurban atıklarının kanalizasyon ve yağmur suyu kanallarına atılmasının ciddi riskler taşıdığını vurgulayan Kınacı, dere yataklarının kirlenmesi ve kötü koku nedeniyle halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Sokaklardaki mazgal içlerine atılan çöp torbaları başta olmak üzere boş damacanalar, hafriyat atıklarının su bnlarına neden olduğunu ifade eden ASKİ Genel Müdürü Kınacı, "Bazı vatandaşlar, Kurban atıklarını da kanallara atıyor. Kurban atıklarının hatlara atılması sonucunda kanallar tıkanıyor, büyük zararlar meydana geliyor. Yağış durumunda atıklarla tıkanan hatlardan dolayı ciddi su baskınları yaşanıyor" dedi.
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Kurban atıklarını kanala atmayın
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