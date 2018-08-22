Kurban atıklarını kanala atmayın

ASKİ
Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı
, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kurban
atıkları konusunda vatandaşları duyarlı olmaya çağıran Kınacı, bu atıkların atık su
kanalları ve yağmur suyu
kanallarını tıkadığına dikkat çekti. Kurban atıklarının kanalizasyon ve yağmur suyu kanallarına atılmasının ciddi riskler taşıdığını vurgulayan Kınacı, dere yataklarının kirlenmesi ve kötü koku nedeniyle halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Sokaklardaki mazgal içlerine atılan çöp torbaları başta olmak üzere boş damacanalar, hafriyat atıklarının su baskı
nlarına neden olduğunu ifade eden ASKİ Genel Müdürü Kınacı, "Bazı vatandaşlar, Kurban atıklarını da kanallara atıyor. Kurban atıklarının hatlara atılması sonucunda kanallar tıkanıyor, büyük zararlar meydana geliyor. Yağış durumunda atıklarla tıkanan hatlardan dolayı ciddi su baskınları yaşanıyor" dedi.