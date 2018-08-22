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Scekic Partizan’da

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Scekic Partizan’da
BEŞIKTAŞ'IN UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Partizan, 1. Lig takımlarından 'nin Karadağlı futbolcusu Aleksandar Scekic'i transfer etti. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Partizan ile bonservis konusunda anlaştık. Futbolcumuzun değerini biliyoruz. Karadağ 'nda da oynuyor. Fakat bu lige uygun şekilde ekonomimizi ayarlamamız gerekiyor. Kendisine kariyerinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. Başkent ekibinin 2016 yazında kadrosuna kattığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Spor Toto Süper Lig'de 35, 'nda ise 9 karşılaşmaya çıktı.
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Scekic Partizan’da
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