Tarlada bayram

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Siverek ilçesinden gelen işçiler, geçimlerini sağlamak için yüksek hava sıcaklıkları ve zor yaşam koşullarına rağmen yılın 6 ayında sebze tarlalarında ter döküyor. Mevsimlik işçilerden üniversite mezunu Maruf Karteş, çocukluğundan itibaren hiçbir bayramı memleketinde geçirmediğini söyledi. Karteş, bayramı ne kadar buruk geçirseler de çalışacak bir işleri olduğu için mutlu hissettiklerini dile getirerek, "İklimlendirme, soğutma ve doğalgaz teknolojisi mezunuyum. Mesleğim ile ilgili iş bulamadığım için ailem ile burada çalışıyorum. Biz de bayrammış, değilmiş fark etmiyor. Her gün çalışıyoruz. Biz de isterdik bayram kutlamayı ama çalışmamız gerekiyor." diye konuştu. Çalışarak kendi emeğiyle okuduğunu vurgulayan Karteş, hem kendisinin hem de ailesinin bayramları yaşayabilmesi için mesleğiyle ilgili bir alanda çalışmayı veya işletme kurmayı hedeflediğini belirtti. İşçilerden Ferhat Gündoğmuş da "Biz bayram tatil demeden hep çalışarak zamanımızı geçiriyoruz. Burada kazandıklarımızı da eğitimlerimiz için harcıyoruz. Bizim hayatımız böyle geçiyor. Yaşıtlarımız gibi bir bayram geçirmek isterdik ama biz daha öyle bir bayram hiç görmedik ama yine de sağlık olsun." ifadelerini kullandı. İşlerinin çok zor olduğunu, evlerinden uzakta zor koşullarında yaşadıklarını anlatan Bilgehan Demir de yaşadıkları zorluklarının kendilerini okumak için kamçıladığını ifade etti. Demir, kazandığı her kuruşu eğitimi için harcadığını, yaşadıklarını aktarabilmek için gazeteci olmayı hedeflediğini belirterek, "Biz de isterdik bayramda memleketimizde olmayı, akrabaları ziyaret etmeyi ancak burada çalışarak geçiriyoruz. Burada kazandığımız parayla okul masraflarımızı çıkarıyoruz ve ailelerimize de maddi anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Hayatımızın büyük bir kısmı tarlada çalışarak geçiyor. Zorlukla geçiyor ama bunlardan da bir ders çıkartıyoruz. Bunları biz yaşadığımız için ileride çocuklarımıza yaşatmak istemiyoruz" dedi.