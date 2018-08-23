Angora’dan Bilkent’e kesintisiz ulaşım

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Şehir Hastanesi çevresinde yepyeni bir güzergah daha açarak, bu bölgeyi Angora Bulvarı'na kadar bağlayacak. Yapılacak yeni bulvar, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü girişiyle birleşen Angora Bulvarı'nı Bilkent Şehir Hastanesine kadar uzatacak. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü girişine ayrıca inşa edilecek çok katlı kavşakla birlikte sürücüler, Angora Bulvarı'ndan hem Eskişehir Yolu'na hem de Bilkent Şehir Hastanesi'ne kesintisiz devam edebilecek.

102 METRELİK ÜST GEÇİT

Angora Bulvarı'nın hem Ankara hem de Beysukent istikametlerinde iki yönlü olarak sürekliliği sağlayacak olan yeni kavşak ve bulvar çalışmasına ilişkin bilgi veren Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, yeni yol çalışması sayesinde Hacettepe-Beytepe Kampüs yolu kesişiminde oluşan araç trafiğinin de rahatlayacağını ifade etti. Kavşakta yapılacak üst geçidin, toplam uzunluğunun 102 metre olacağını kaydeden yetkililer, bu üst geçidin Beysukent istikametinin 72 metre, Ankara merkez istikametinin ise 100 metre uzunluğunda yapılacağını söylediler. Üst geçidin teknik bilgilerini de paylaşan yetkililer, üstgeçidin 5 açıklıklı, 4 orta ayak ve 2 kenar ayaktan oluşacağını, ana ve yan yolların birbirinden ayrılacağını ifade ettiler.