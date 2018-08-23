Bu fırsatı değerlendirin

ANKARA
Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, vergi borcu bulunan vatandaşları uyardı. Karayılan, "7143 sayılı Kanun
kapsamında kesinleşmiş vergi borcu olan ve dava safhasında vergi borcu bulunan veya Kanun'da tanımlanan kapsam içinde diğer tür borç
ları bulunan mükellefler için son başvuru tarihi 27 Ağustos 2018'dir. Yapılandırma kapsamında borçlu mükellefler için çok önemli indirim ve taksit imkanları söz konusudur. İndirimlerin yüksek olması ve taksit sayısının fazlalığı başvuruları çok cazip hale getirmektedir. Vatandaşlarımıza bu fırsatı muhakkak değerlendirmelelerini öneririz" dedi.