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Eş durumundan Yenimahalle’ye

Kadın ’nın Rus orta oyun kurucusu Iulia Nalivko, Nikolay Bliznov’un, MYK Hentbol Takımı ile anlaşmasının ardından Türkiye’ye oldu

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Eş durumundan Yenimahalle’ye
24 YAŞINDAKI Rus hentbolcu, nin ve kendisinin Türkiye'ye hikayesin anlattı. "Eşim nerede ben oradayım." diyen Nalivko, "Eşimle birlikte 'nın Kuban takımında oynuyorduk. Kontratlarımız sona erdi. Orada kalmak istemedik ve değişiklik yapmak istedik. MYK eşimle görüşüyor ve transfer teklifinde bulunuyor. MYK Hentbol Takımı, eşimi transfer edince ben de ile anlaştım. Takımımın bir orta oyun kurucuya ihtiyacı olduğu için bugün buradayım." ifadelerini kullandı. Rus hentbolcu Nalivko, Kuban takımında oynarken, herhangi bir Türk takımıyla karşı karşıya gelmediklerini belirterek, "Türkiye'ye gelmekten dolayı çok mutluyum." görüşünü paylaştı. Türk takımlarının eşi ve kendisiyle ilgilenmelerinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Rus oyuncu, "Türkiye hakkında bilgim yoktu. Türkiye'nin çok sıcakkanlı insanlara sahip bir ülke ve etrafında çok deniz olduğunu biliyordum. Yenimahalle Belediyespor ile ilgili bilgim de yoktu. Türk hentbolunda ve Muratpaşa'yı biliyordum. Üniversiteler Dünya Şampiyonası'nda milli takım olarak karşılaştık. Daha iyi bir hentbolcu olmak istiyorum. Öyle olacağıma da inanıyorum. Takımdaki Rus Anastasia Sinitsyna'yı tanıyorum. Türkiye'deki diğer yerli ve yabancı hentbolcuları tanımıyorum" dedi.
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Eş durumundan Yenimahalle’ye
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