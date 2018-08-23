Eş durumundan Yenimahalle’ye

24 YAŞINDAKI
Rus hentbolcu, eşi
nin ve kendisinin Türkiye'ye transfer
hikayesin anlattı. "Eşim nerede ben oradayım." diyen Nalivko, "Eşimle birlikte Rusya
'nın Kuban takımında oynuyorduk. Kontratlarımız sona erdi. Orada kalmak istemedik ve değişiklik yapmak istedik. MYK Hentbol Takımı
eşimle görüşüyor ve transfer teklifinde bulunuyor. MYK Hentbol Takımı, eşimi transfer edince ben de Yenimahalle Belediyespor
ile anlaştım. Takımımın bir orta oyun kurucuya ihtiyacı olduğu için bugün buradayım." ifadelerini kullandı. Rus hentbolcu Nalivko, Kuban takımında oynarken, herhangi bir Türk takımıyla karşı karşıya gelmediklerini belirterek, "Türkiye'ye gelmekten dolayı çok mutluyum." görüşünü paylaştı. Türk takımlarının eşi ve kendisiyle ilgilenmelerinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Rus oyuncu, "Türkiye hakkında bilgim yoktu. Türkiye'nin çok sıcakkanlı insanlara sahip bir ülke ve etrafında çok deniz olduğunu biliyordum. Yenimahalle Belediyespor ile ilgili bilgim de yoktu. Türk hentbolunda Kastamonu
ve Muratpaşa'yı biliyordum. Üniversiteler Dünya Şampiyonası'nda milli takım olarak karşılaştık. Daha iyi bir hentbolcu olmak istiyorum. Öyle olacağıma da inanıyorum. Takımdaki Rus Anastasia Sinitsyna'yı tanıyorum. Türkiye'deki diğer yerli ve yabancı hentbolcuları tanımıyorum" dedi.