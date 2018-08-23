Favori sahaya indi

Ligin favori şampiyon adaylarından olan mavi beyazlılar, hazırlıklarını kendi evi olan Hasan Doğan Spor Tesisi'nde sürdürüyor. Haftanın 6 günü, temel dayanıklılık ve kuvvet üzerine idman yapan takım, yoğun bir tempoda çalışıyor. 26 Ağustos Pazar günü, Çubukspor'la hazırlık maçı yapacak olan Yenimahalle, 3 Eylül'de, 5 gün sürecek olan kamp için Bolu'ya hareket edecek. Geçtiğimiz 3 sezonda Bölgesel Amatör Lig'in kapısından dönen Yenimahalle Belediyespor, bu sezon şeytanın bacağını kırmayı amaçlıyor. Takımı, teknik direktör Harun Tuncar'a emanet eden Yenimahalle yönetimi, teknik kadrosunu baştan aşağı değiştirerek yeni teknik ekibiyle, yeni heyecan fırtınası yaratarak, bu fırtınanın sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

INCE ELENIP SIK DOKUNDU

Dümeni şampiyonluğa kıran Yenimahalle, transfer sezonunda ince eleyip sık dokudu. Takımın iskeletini bozmayan mavi beyazlı ekip, Savaş Ünlü (Gölbaşı Bld), Erhan Baydar (Yurtkur Spor), İlhami Yılmaz (Kazan Bld.), Mustafa Yurdakul (Sorgun Bld.), Anıl Söylemez (TKİ), Gürhan Yayla, Arif Topal ve Ümit Gedik'i (Çakırlar) kadrosuna katarak transferi kapattı. Ayrıca geleneklerinden ödün vermeyen kulüp, Berk Akdere, İbrahim Başer, Meriç Erdemiş, Sinan Akbaş ve Muhammed Tusun'u altyapıdan A takıma monte ederek, futbolcu fabrikası gibi çalışan altyapı sisteminin son ürünlerini de piyasaya sundu.