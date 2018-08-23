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’de : 1 ölü

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Kırıkkale’de kaza: 1 ölü
KIRIKKALE'DE seyir halindeyken aracın yandan çarptığı otomobil bariyere vurdu. da, otomobilden fırlayan (4) öldü, babası ile babaannesi ise yaralandı. Kaza, -Samsun karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Samsun yönünden yönüne giden Mehmet Göksu (34) yönetimindeki 06 Y 1422 plakalı otomobile, iddiaya göre aynı yöne giden Yakup Tekbaş yönetimindeki 38 AN 343 plakalı hafif ticari araç yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Mehmet Göksü ile annesi Kerziban (53) ve araçtan fırlayan oğlu Emirhan Göksü yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan küçük Emirhan, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
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Kırıkkale’de kaza: 1 ölü
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