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300 lı mangal yaptı

Giriş Tarihi: 24.8.2018

AFRIKA Kalkınma ve İşbirliği Derneğince (AKİD) düzenlenen Bayram Mangalı Buluşması etkinliğinde, 'de eğitim gören ve çalışan farklı milletlerden 300 kadar lı bir araya geldi. Afrika'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye okumak için gelen ve burada kalan farklı dinlere mensup 300 kişi, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, bayram mangalı etrafında buluştu. Afrika Kalkınma ve İşbirliği Derneğince gerçekleştirilen etkinlik, Sincan'daki Parkı'nın piknik alanında gerçekleştirildi.

AFRİKALILAR ÖZLEM GİDERDİ
Programa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, eski İstanbul Milletvekili Hasan Sert, Afrikalı ülkelerin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı. Memleketlerinden uzakta bayram geçirmenin burukluğunu yaşadığını belirten Afrikalı Müslümanlar, AKİD'in düzenlediği bu buluşma ile bir nebze olsun ev özlemini giderdiklerini, etkinlik vesilesiyle soydaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Etkinlik kapsamında Afrikalı misafirler, Harikalar Diyarı içinde bulunan sahalarda futbol ve basketbol oynayarak stres attı. Daha sonra ise kurulan mangalın etrafında bir araya gelen katılımcılar, kurban etleriyle karınlarını doyurdu.

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300 Afrikalı mangal yaptı
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