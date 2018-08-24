Ayağı yere basan bir takım kurduk

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Ankara ekibi, son olarak İtalya'nın Hellas Verona takımında kiralık olarak forma giyen Thomas Heurtaux'yu 3 yıllığına kadrosuna kattı. Beştepe Tesisleri'nde başkan Mehmet Yiğiner'in katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Thomas Heurtaux, "İtalya'da takımların taraftarları çok iyi. Tabii ki futbol kültürü olan bir şehre ve muhteşem bir taraftara sahip olan bir takıma gelmekten dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ile Ankaragücü için elimizden geldiğini yapacağız. Umarım taraftarlarımızı mutlu ederim" dedi.

'THOMAS BAŞARILI OLACAKTIR'

Heurtaux'nun transferinin daha erken bittiğini ancak oyuncunun eski kulübü Udinese'den dolayı transferin resmiyete dökülmesinin geciktiğini belirten başkan Mehmet Yiğiner ise "Ayağı yere basan bir takım kurma hedefindeydik. Süper Lig'in zorluklarını bilerek transferlerimizi gerçekleştirdik. Thomas, dünyanın en zor liglerinden Serie A'da mücadele etti. Başarılı olacaktır" ifadelerini kullandı.