İndirim bir aldatmaca

TÜRKIYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, büyük mağazaların ve AVM'lerin bayram indirimi aldatmacasının ardından sırada sezon sonu indirimi aldatmacası olduğunu belirterek, vatandaşların alışveriş yaparken fuzuli masraflardan kaçınmasını istedi. Palandöken, yazılı açıklamasında, büyük mağazaların ve AVM'lerin bayramları ve özel günleri fırsat bilerek, "önce ürünlerin fiyatını şişirdiğini sonra indirim varmış gibi pazarlayarak satışa sunduğunu" ifade ederek, "Bir pantolonun indirimli fiyatı dahi bir takım elbise fiyatına satılıyor. Bayram arifesinde yüzde 80'e varan indirim aldatmacaları yaşandı. Şimdi sırada sezon sonu kandırmacası var. Kimse bu kandırmacaya da inanmasın. Çünkü indirimlerin hiçbiri gerçek değil. İndirim günleri, tüketiciye yanıltarak, rant elde etmeye yönelik. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken fuzuli masraflardan kaçınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

KAMPANYAYA KANMAYIN

Kurban Bayramı'nda çocuklarına bayramlık satın almak için mağaza afişlerinde yüzde 80'e varan indirim reklamlarının görüldüğünü şimdi ise bayram bitmeden sezon sonu indirim afişlerinin vitrinlerdeki yerlerini almaya başladığına dikkati çeken Palandöken, "Yüzde 70'e varan indirim ve bunlara ek olarak ikinci ürüne yüzde 50 indirim. Bu da yetmiyor kasada yüzde 20 indirim. Böyle bir kazanç dünyanın hiçbir yerinde yok. Burada yapılan çok açık ürün indirime girmeden önce fiyatı iki katına çıkarılıp sonra normal fiyatı üzerinden sanki indirim varmış gibi gösteriliyor. İndirim sezonları tüm mağazalar için yalnızca yılın belli dönemlerinde geçerli olmalı. Mağazalar bağlı oldukları meslek kuruluşlarından izin alarak indirim kampanyası yapabilmeli. İndirimlerin meslek odalarının izni ve kontrolü ile yapıldığı tüketiciye belirtilmeli. Her özel günde ve her sezonda rastgele indirim yapılmamalı." dedi. Palandöken, vatandaşların "bir alana bir bedava, üç al bir öde" gibi kampanyalara ve aldatıcı indirimlere kanmamasını istedi.