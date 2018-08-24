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Önce bayramlaşma sonra antrenman

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Önce bayramlaşma sonra antrenman
SPOR Toto 1. Lig'in üçüncü haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Osmanlıspor, ligin üçüncü haftasında Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Bayramın birinci gününü izinli olarak geçiren morsarılılar ikinci günde Batıkent Tesisleri'nde çalışmalara başladı. Yönetici, teknik heyet, futbolcu ve personelin bayramlaşmasının ardından başlayan antrenman, bir buçuk saat sürdü. Teknik Direktör yönetimindeki antrenmana oyuncular ısınma ve koordinasyona yönelik oyunla başladı. Egzersiz lastikleriyle yapılan çalışmanın ardından pas organizasyonunda bulunan mor-sarılı ekip, oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Günün tek antrenmanına tedavi süreci tamamlanan Payam katılırken, tedavileri devam eden Numan Çürüksu, ve Sokol takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
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