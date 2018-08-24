Seyyar satıcılıktan fabrıkatörlüğe

16 yaşında futbol oynamaya Petrol Ofisi takımında başlayan 58 yaşındaki Nihat Mertoğlu Makine Kimya'dan iş karşılığı transfer teklifi aldı. Lisedeyken okulu bırakmak zorunda kalan Mertoğlu, Makine Kimya Gazi Fişek Fabrikası'nda işçi kadrosunda çalışmaya başladı. 19 yaşındayken hem çalışıp hem de futboluna devam eden Mertoğlu, "1979 yılında Makine Kimya Gazi Fişeğe geçtim. Kadrolu bir iş daha cazip geldi. 1981 yılında askere gittim. 1981- 83 yılında döndüğümde futbolu 1-2 yıl daha oynadıktan sonra bıraktım. 1984 yılında evlendim. Eşimin altınlarını bozdurarak hafta sonu mavi trenle İstanbul'a gidiyordum. Döndüğümde kendi zevkime göre almış olduğum gömlek, tişört ve kazakları Makine Kimya Gazi Fişek'teki arkadaşlara satıyordum. Böylelikle ticaretim orada başlamış oldu" diye konuştu. "1989 yılında halı saha gündemdeydi" diyen Mertoğlu "İstanbul'da 3, Ankara'da 1 halı saha vardı. Bursa'da biriyle ortak olduk. O da ticaret yapıyordu. Kumla'da açalım dedik. Biz sadece Kumla'yı yazın biliyorduk. 45 günlük sezonu varmış. 3 sene içerisinde hayatım değişti. Bütün paralarımı kaybettim. İflas ettim. Otobüs parasını Kumla'daki market sahibinden borç alarak geldim.

Ankara'ya geldiğimde yapacağım bir meslek yoktu" ifadelerini kullandı. Ankara'ya döndüğünde çalışacak bir işinin olmadığını söyleyen Mertoğlu gemlikten ayrılırken Ankara'da satarım diye aldığı zeytinleri Kızılay'daki bütün mağazalara sattı. Yürüyerek kucağında taşıdığı zeytinleri satan Mertoğlu'nun sattığı zeytin ayda 2 tona çıktı.

İHRACAT YAPIYOR

Mertoğlu "Yıllar içinde başta iş ve alışveriş merkezleri, dünya çapında otel zincirleri, inşaat firmaları, hastaneler, askeri kurumlar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve peyzaj firmaları olmak üzere birçok sektörde iş ortaklıklarında bulunmuş olan firmamız uluslararası alanda da rekabet gücünü her geçen gün arttırmaktadır. Başta Ortadoğu ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkeleri olmak üzere Yunanistan, Bulgaristan, Türkmenistan, Cezayir, Umman, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve İtalya ülkelerine ihracat yapmaktadır" şeklinde konuştu.

'YAPAMAZSIN DEDİLER'

Kendısıne pazarlama da çok güvenen Mertoğlu'nun montaj yaparak "çöp kovası" imalatına başlaması ticari hayatının dönüm noktası oldu. İlk zamanlar çöp kovasını pazarlamada sıkıntılar çeken Mertoğlu, daha sonra hedefine ulaşarak küçük imalathaneden fabrikaya uzanan yolu açtı. Mertoğlu bu konudaki başarı hikâyesini şöyle anlattı: "Devlet Malzeme Ofisi Satın Alma Müdürü Süha Bey ile görüştüm. 'Böyle çöp kovası satamazsın. İhale açarız malı alırız, parasını öderiz' dedi. Bir süre sonra ihale açıldı. Süha Bey'in yanına gittim. 1 tane örnek gösterdi, bundan 40 bin tane alınacakmış. Örneği kolumun altına alıp yollara düştüm. Saç malzemesi lazımdı, bunu da Keskin'de bir çocuk yapıyormuş. İşçiliği kova başına 1 liraya yapacağını belirtti. Geriye işin boyama kısmı kalıyordu. Başka bir firma ile anlaştım. İşler yoluna girince ihaleye girdim ve kuruşla bizde kaldı. Hasanoğlan'daki firma kaybedince hemen patronumu aramış, 'Siz bunu yapamazsınız, zarar edersiniz' diye gözdağı vermiş. Morali bozulan patronum bana kızdı ve 'Ben bu işin altından nasıl kalkacağım' diyerek sitem etti. İhalenin de sözleşmesi imzalamak için Suha Bey çağırdı. 'Bunu nasıl yapacaksın işini kaybedersin. Başka bir firma alsın' bunu diyerek beni ikna etmeye çalıştı ama başaramayınca, sözleşmeyi imzalatmak zorunda kaldı. Emeğinin karşılığını alamadığını söyleyen Mertoğlu "Murat Çarşısı'nda ufak bir ofis tuttum. Yaptığım çöp kovası akaryakıt istasyonlarında çok tuttu. Pazarlama işlerim büyüyünce OSTİM' de eşimle beraber küçük bir yer açtık" diye konuştu.