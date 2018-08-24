Ukrayna’da reaktör incelediler

ULUSLARARASILAŞMA yolunda attığı her adımı öğrencisine artı bir değer olarak sunan Ankara Üniversitesi, bu kapsamda eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bunun son örnekleri Ukrayna ve Hırvatistan ile yapılan eğitim işbirlikleri ile gerçekleşti. İlk olarak Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ve Ukrayna Odessa Ulusal Politeknik Enstitüsü (ONPU), Ukrayna/Odessa'da Uluslararası Nükleer Yaz Okulu düzenledi. Yaz okuluna Türkiye'den 35 öğrenci başvurdu, kriterleri sağlayan 14 doktora ve yüksek lisans öğrencisi kabul edildi.

ÇALIŞAN REAKTÖRE GİRİLDİ

Yaz okulu süresince her iki üniversiteden konusunda uzman akademisyenler tarafından Odessa Üniversitesi'nde dersler verildi, bölüm laboratuvarları gezildi. Eğitime Odessa'dan 460 km uzaklıktaki Zaporizhzhya Nükleer Güç Santrali ve Eğitim Merkezi'nde devam edildi. Öğrenciler ile birlikte Zaporizhzhya Nükleer Güç Santralinin 4 numaralı Reaktörünün içine girilerek, çalışır durumdaki reaktör yakından incelendi. Ayrıca santralin simülasyon merkezinde reaktörün farklı bölümleri uygulamalı olarak tanıtıldı.

HIRVATLARA ÖNEMLİ KURS

Uluslararası diğer bir önemli eğitim Ankara'da düzenlendi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Erasmus hareketliliği dahilinde multidisipliner bir konu olan "Temporomandibular Eklem Hastalıkları (TME), Görüntüleme ve Tedavisi" isimli kurs düzenlendi. Organizasyona Hırvatistan Zagrep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim dallarından öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri katıldı.

TRAKTÖR DEVRİLDİ: 25 YARALI

KIRIKKALE'DE bayram dolayısıyla piknik yapmak için köylüleri yaylaya götüren traktörün römorku devrildi, kazada çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı. Yaralılar arasındaki hamile bir kadın ise Ankara'dan gelen helikopter ambulansla hastaneye götürüldü.