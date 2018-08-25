Altındağlı gençler fotoğrafçılık öğreniyor

ALTINDAĞ Belediyesi gençlik merkezlerinin yaz okullarında gençler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Hayatımızın bir parçası olan ve sosyal medyanın da etkisiyle yaygınlaşan fotoğraf çekme sanatını keyifle öğreten Fotoğrafçılık ve Photoshop kurslarına öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Altındağlı gençlerin yaz tatillerini fırsata çevirebilmeleri, merak ve ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için yaz okulları kapsamında çok sayıda branşta ders verdiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Her anımız bizim için çok kıymetli. Bu anların ölümsüzleştirilmesini sağlayan fotoğrafın da artık hayatımızda büyük bir yeri var. Hem teorik hem de pratik olarak verdiğimiz Fotoğrafçılık ve Photoshop kursuna katılarak başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

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