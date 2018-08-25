Şikâyet yok memnuniyet var

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna başkentte yağmur sonrası yaşanan sel felaketlerinin önüne geçilebilmesi için ASKİ tarafından başlatılan altyapı çalışmalarını yerinde incelemeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Mamak'ta inceleme yapan Tuna dün ise Akay alt geçidinde incelemeler yaptı. Sonbahar mevsimine kadar çalışmaları tamamlamak istediklerini belirten Başkan Tuna, yağmur sonrası oluşan sel felaketini önlemek istediklerini dile getirdi. Çalışmalar kapsamında izinlerin iptal edildiğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, trafikle ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle vatandaşlardan özür diledi.

GECE GÜNDÜZ MESAİ

Yapılan çalışmanın zorunlu bir çalışma olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Tuna, Konya Yolu üzerinde devam eden kavşak çalışmalarının ise okullar açılmadan bitirilmesi için gece gündüz mesai yaptıklarını söyledi. Çalışmalar nedeniyle vatandaşlardan şikayet almadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna hatta hayata geçirilen projeler nedeniyle olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti. Tuna ayrıca, "Bayram süresince Ankara'nın boş olmasını değerlendirerek çalışmalara bu dönemde başladık. Bu süreçte önemli mesafeler aldık" dedi.