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iktisatçılardan ekonomiye tam not

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Genç iktisatçılardan ekonomiye tam not
iktisatçılar kulübü Başkan Tayyip Erdoğan'a döviz kuru kaynaklı saldırılara karşı ortaya koyduğu vizyona övgü yağdırdı. Öğretim Üyesi Dr. Betül Ayça Başkanı 'ın, Başkan 'ın aldığı yenilgiyi hazmedememesi sonunda kin kustuğunu bunun sonucunda ise önemli bir jeopolitik avantajı kaybedeceğini ve sonunda zararlı çıkacağını söyledi.

KİMSE ENDİŞENMESİN
Ekonomik durumu değerlendiren Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayça "Dövizdeki aşırı hareketlilik bir ekonomik krizin sonucu değil, tamamen siyasidir. Ayça, güçlü ve geçmiş krizlerden ders almış bir bankacılık sistemine sahip olduğumuz için bugünkü yaşanan olaylardan kimsenin endişelenmemesi gerektiğinin altını çizdi. Yaşanan olayların başında Başkan Donald Trump'ın yer aldığını söyleyen Ayça "ABD aslında müttefik bir ülke. Trump BM Genel Kurulu'nda Filistin-İsrail oylamasında Recep Tayyip Erdoğan organizasyonu sonucu aldığı yenilgiyi hazmedemediğini ortaya koyuyor. Trump Erdoğan'a ve bu yüzden 'ye duyduğu kini kusuyor. Trump'ın bu kini bu şekilde kusması, ülkemize elbette zarar verir. Ancak güçlü bir müttefikini kaybedeceği gibi 'da önemli bir jeopolitik avantajı kaybedecektir. Sonuçta kendileri zararlı çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
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Genç iktisatçılardan ekonomiye tam not
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