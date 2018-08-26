Gençler’de hedef 3'te 3

Ligin ilk iki haftasını galibiyetle kapatan Gençlerbirliği
, Eskişehirspor
maçını da kazanarak Süper Lig
'e yükselme hedefinde yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Gençlerbirliği ile Eskişehirspor bu akşam oynanacak karşılaşma ile 18. kez birbirlerine rakip olacaklar. İki takım arasında daha önce oynanan 17 maçta Gençlerbirliği'nin 7 galibiyeti, Eskişehirspor'un ise 5 galibiyeti bulunuyor. Gençlerbirliği bu maçlarda 22 gol atarken Eskişehirspor 17 gol attı. İki takım arasında oynanan son karşılaşma başkent ekibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. GENÇLER DAHA İSTİKRARLI
Gençlerbirliği şu sıralar maddi açıdan zorluklar çeken Eskişehirspor'a göre ligin ilk iki haftasında daha istikrarlı
bir futbol oynadı. Başkent ekibi Spor Toto
1.Lig ikinci haftasında deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmıştı. Eskişehirspor ise Spor Toto 1.Lig'in ikinci haftasında sahasında Balıkesirspor Baltok ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Gençlerbirliği ikinci hafta sonunda attığı 3 gole karşılık kalesinde 1 gol gördü ve oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak 6 puan ile ligde 3. sırada kendisine yer buldu. Eskişehirspor ise ikinci hafta sonunda attığı 3 gole karşılık kalesinde 5 gol gördü ve oynadığı iki karşılaşmadan 1 beraberlik 1 mağlubiyetle ayrılarak 1 puan ile 16. sırada kendisine yer buldu. Gençlerbirliği'nin maça Hatayspor ve Altınordu karşılaşmalarında olduğu gibi Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Mert Çetin
, Luccas, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz
, Jailton, Sessegnon, Ahmet İlhan ve Mert Nobre
on biriyle çıkması bekleniyor. Saat 19.15'de başlayacak karşılaşmayı ise hakem Sarper Barış Saka yönetecek.