Sanatın ritmini tutan kent

Mamak
Belediyesi, Mamak Kültür Merkezi
'nde düzenlediği etkinliklerle binlerce kültür ve sanat meraklısını bir araya getiriyor. Başkentin kültür durağı olan MKM
'de Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, halk oyunları, tiyatro, enstrüman kursları, meslek edindirme kursları dallarında eğitimler sürüyor. Tiyatro, sergi ve konser salonunun yer aldığı MKM, sanatsever başkentlilerin uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor. Sanatın tüm dallarına yönelik imkanları ortaya koyduklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Mamak'ın yapısal sorunlarına çözüm üretirken, insanımızın yaşam standartlarını yükseltecek çalışmalara da imza atıyoruz. Mamak Kültür Merkezimizde gençlerimizi sosyal hayatın içerisinde kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturarak, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri ve sanatsal yönlerini daha iyi geliştirebilecekleri imkanları sağlıyoruz. Amacımız merkezimizden herkesin faydalanması" dedi.