Susayan yılkı atları köye indi

Beypazarı
'nda
dağlarda yaşayan yılkı
atları, su içmek
için
ilçeye bağlı Sarayköy
'e
indi. Hava sıcaklığının
35 dereceye kadar
çıktığı Beypazarı'nda
su bulmakta zorlanan
yılkı atları, ilçeye
33 kilometre uzaklıkta
bulunan Sarayköy'e
indi. Bir süre köyde
dolaşan atlar, daha
sonra çeşmenin başına gelerek
su içti. Atları görünce
şaşkınlık yaşayan köylüler,
cep telefonlarıyla bol bol
fotoğraf çekti. Köylüler, kendilerine
yaklaşan tayları da
severek fotoğraf çekindi.
Köy yakınlarında zaman
zaman gruplar halinde
15-20 yılkı atı gördüklerini
belirten emekli Hasan Acar
,
atların ilk defa su içmek için
köye indiklerini söyledi.