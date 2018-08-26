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Susayan yılkı atları köye indi

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Susayan yılkı atları köye indi
'nda dağlarda yaşayan yılkı atları, için ilçeye bağlı 'e indi. Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıktığı Beypazarı'nda su bulmakta zorlanan yılkı atları, ilçeye 33 kilometre uzaklıkta bulunan Sarayköy'e indi. Bir süre köyde dolaşan atlar, daha sonra çeşmenin başına gelerek su içti. Atları görünce şaşkınlık yaşayan köylüler, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti. Köylüler, kendilerine yaklaşan tayları da severek fotoğraf çekindi. Köy yakınlarında zaman zaman gruplar halinde 15-20 yılkı atı gördüklerini belirten emekli , atların ilk defa su içmek için köye indiklerini söyledi.
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Susayan yılkı atları köye indi
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