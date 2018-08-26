Yenimahalle eylülde tesislerine kavuşuyor

Yenimahalle Belediyesi
Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte spor merkezinin her bölmesini karış karış gezen Yaşar, inşaatın son durumu hakkında bürokratlarından bilgi aldı. Tesisler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yaşar, "Kaletepe Kültür Merkezi 2 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahiptir. Merkez İçerisinde, çok amaçlı salon ve hazırlık odaları, kütüphane, atölyelerin yer aldığı YENİMEK kurs merkezi ve fitness salonu yer alacak. Yaklaşık 28 bin metrekare kapalı alana sahip olan Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisimiz
ise haftanın 7 günü vatandaşlara hizmet verecek. Tesiste, bay ve bayan yüzme havuzu, Türk hamamı, düğün salonları, gezi alanları, taziye evi, kafeteryalar ve tiyatro, konser, seminer gibi etkinlikler için çok amaçlı salon, gençlik merkezi, etüt merkezi ve anaokulu bulunuyor" dedi.