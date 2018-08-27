Ankaragücü’nden 90+1’de 1 puan

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Alanyaspor
'u 2-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde eden Ankaragücü
, 3. hafta mücadelesinde güçlü rakibi Trabzonspor
'dan 1 puanı son dakika
da kopardı. Ankaragücü'nün golleri Faty ve Mokhtar'dan gelirken, Trabzonspor'un gollerini Novak ve Rodallega attı. Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki ekip de kontrollü bir oyunla başladı. Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 28. dakikada gelişti. Serbest vuruştan Sosa'nın ön tarafa açtığı ortada Yusuf kafayla topu arka direğe aşırttı. Müsait pozisyonda bulunan Novak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. ANKARAGÜCÜETKİLİ BAŞLADI
43. dakikada bu kez ev sahibi Ankaragücü etkili geldi. Erdem'in sağdan pasında topla buluşan Faty gelişine vurduğu plase şutla topu ağlara gönderdi ve maçta eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci 45 dakikaya etkili başlayan taraf Ankaragücü oldu. 51. dakikada Pinto'nun soldan yaptığı ortada, ceza alanı içinde iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafayla yaptığı vuruşta kaleci Onur Kıvrak
topu kornere tokatladı. 80. dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Olcay Şahan
'ın sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde boş pozisyonda bulunan Rodallega, yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. 90+1. dakikada Ankaragücü tekrar eşitliği sağladı. Erdem Özgenç'in kullandığı serbest vuruşta Kehinde topa kafayı vurdu. Kaleci Onur Kıvrak'ın çeldiği top, Mokhtar'ın önünde kaldı. Mokhtar bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçta yeniden eşitliği sağladı. Bu golle karşılaşma, 2-2 eşitlikle sona erdi. Maçın ardından iki takım da 4'er puana yükseldi. 'RAKİBİ İYİ ANALİZ ETTİK'
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İsmail Kartal
, hafta içi yaptıkları analizlerde, rakiplerinin özellikle sağ kanattan etkili olduğunu tespit ettikleri vurgulayarak, "İlk yarıda bu bölgeyi iyi kapatamadık. Maça farklı bir sistemle başladık. Geriye yaslandık ve bundan dolayı da gol yedik. Geçen seneden gelen bir karakterimiz var. Geriye de düşsek maçı ve oyunu bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı. Kartal, ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladıklarını hatırlatarak, "Rakibin üzerinde baskı kurarak, üzerimize gelmelerini engellemek istedik ve planımız da tuttu. İkinci yarıda 2-3 net pozisyonumuz var. Rakip bir kere geldi, o da gol oldu. Trabzonspor, şampiyonluğa oynayan ve iyi oyunculara sahip bir takım. Son dakikada da olsa attığımız golle 1 puanla ayrılıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. EN SKORER MOKHTAR
Ankaragücü'nün Pec Zwolle
'den transfer ettiği Youness Mokhtar
Trabzonspor karşılaşmasında da sahanın en iyilerindendi. Ligin ilk üç maçında 2 asist ve 1 gollük performans sergileyen Faslı oyuncu takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor. Mokhtar hem performansıyla hem de karakteriyle şimdiden taraftarların sevgisini kazandı. Taraftarlar Faslı oyuncuya maç öncesinde ve sonrasında tezahüratlarla yoğun ilgi gösterdiler. Öte yandan Ankaragücü taraftarları Trabzonspor lehine de kardeşlik tezahüratlarında bulundular.