“AVM’ler bayramda kapalı olmalı”

Kurban
Bayramı'nın büyük bir coşkuyla yaşandığı Yenimahalle'de Başkan Fethi Yaşar ilçenin birçok mahallesini sokak sokak gezerek vatandaşlarla bayramlaştı. Yenimahalle'de bulunan alışveriş merkezlerine, taksi duraklarına, parklara, kahvehanelere, pastanelere ve dükkanlara uğrayarak, ilçe sakinleri, esnaf ve çalışanlarla sohbet eden Yenimahalle Belediyesi
Başkanı Fethi Yaşar, vatandaşların Kurban Bayramı
'nı kutlayarak, esnaflara bol kazançlar diledi. Alışveriş merkezlerine yaptığı bayram ziyareti dolayısıyla AVM
yöneticileri ile bir araya gelen Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar "Öncelikle AVM içerisinde çalışan vatandaşlarımızın ve dükkan sahiplerinin kurban bayramını kutlar, hayırlı kazançlar dilerim. Diğer iş yerlerinde olduğu gibi AVM'lerde de bayram tatili süresince en azından ilk iki gün iş yerlerinin kapalı olması gerekmektedir. Bu durum çalışanların bayramı layıkıyla yaşaması ve ticaret ahlakı açısından büyük önem ifade etmektedir" dedi.